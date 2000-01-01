20.01 18:17 MIGnews.com

На церемонию инаугурации Трампа прибыли Клинтон и Адельсон

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Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, которая проиграла в 2016 году выборы Дональду Трампу, и ее семья прибыли в Капитолий США на церемонию инаугурации новоизбранного президента Трампа в пятницу, 20 января.Также на церемонию инаугурации Дональда Трампа прибыли еврейско-американский магнат казино Шелдон Адельсон и его жена, Мириам. Миллиардер, спонсор Республиканской партии и доверенное лицо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, согласно сообщениям пообещал более $ 30 миллионов на президентскую кампанию Трампа.Дональд Трамп позже принесет клятву в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, принимая власть над разделенной страной после жестокой кампании и направив страну на новый, неопределенный путь у себя дома и за рубежом.Инаугурация президента привлечет около 900000 человек, в том числе протестующих, где Трамп и его вице-президент, Майк Пенс, присягнут в полдень за пределами куполообразного Капитолия США. Присягу примет главный судья США Джон Робертс.