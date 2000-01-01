Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr20.01 18:17   MIGnews.com

На церемонию инаугурации Трампа прибыли Клинтон и Адельсон

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, которая проиграла в 2016 году выборы Дональду Трампу, и ее семья прибыли в Капитолий США на церемонию инаугурации новоизбранного президента Трампа в пятницу, 20 января.

Также на церемонию инаугурации Дональда Трампа прибыли еврейско-американский магнат казино Шелдон Адельсон и его жена, Мириам. Миллиардер, спонсор Республиканской партии и доверенное лицо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, согласно сообщениям пообещал более $ 30 миллионов на президентскую кампанию Трампа.

Дональд Трамп позже принесет клятву в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, принимая власть над разделенной страной после жестокой кампании и направив страну на новый, неопределенный путь у себя дома и за рубежом.

Инаугурация президента привлечет около 900000 человек, в том числе протестующих, где Трамп и его вице-президент, Майк Пенс, присягнут в полдень за пределами куполообразного Капитолия США. Присягу примет главный судья США Джон Робертс.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:45
Трамп готовится выступить с речью
18:30
Трамп нарушит 150-летнюю традицию Белого дома
18:25
Экс-президент Картер прибыл на церемонию инаугурации Трампа
18:15
Генсек НАТО: США останутся верны альянсу
18:02
Под завалами итальянского отеля нашли еще пятерых выживших
17:51
Мадонна нашла для себя позитив в инаугурации Трампа
17:50
Трамп с супругой исполнит на танец под песню Синатры
17:28
Обама поприветствовал Трампа в Белом доме
17:00
В Мельбурне водитель намеренно давил людей  
16:46
Теракт в Турции: 5 погибших, 9 раненых
16:14
Трамп в Twitter: "Все начинается сегодня!"
16:00
Чудо: спасенных в засыпанном лавиной отеле уже 8
15:54
Берлин настаивает, чтобы Трамп соблюдал торговые соглашения
15:22
ISIS разрушило Римский театр и Тетрапилон в Пальмире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus