Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Commons.wikimedia.org 20.01 18:15   MIGnews.com

Генсек НАТО: США останутся верны альянсу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время всемирного экономического форума в Давосе рассказал журналистам о своей уверенности в том, что США сохранят верность альянсу, передает РИА Новости.

Ранее СМИ опубликовали слова Дональда Трампа, который заявил, что НАТО для него “очень важен”, но это устаревшая организация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что у НАТО “есть проблемы”. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенностьзаявлениями Трампа, также его слова раскритиковал глава Госдепартамента Джон Керри.

Столтенберг сказал, что беседовал с Трампом и тот “передал очень четкий сигнал”, что США останутся приверженцами принципов НАТО.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:45
Трамп готовится выступить с речью
18:30
Трамп нарушит 150-летнюю традицию Белого дома
18:25
Экс-президент Картер прибыл на церемонию инаугурации Трампа
18:17
На церемонию инаугурации Трампа прибыли Клинтон и Адельсон
18:02
Под завалами итальянского отеля нашли еще пятерых выживших
17:51
Мадонна нашла для себя позитив в инаугурации Трампа
17:50
Трамп с супругой исполнит на танец под песню Синатры
17:28
Обама поприветствовал Трампа в Белом доме
17:00
В Мельбурне водитель намеренно давил людей  
16:46
Теракт в Турции: 5 погибших, 9 раненых
16:14
Трамп в Twitter: "Все начинается сегодня!"
16:00
Чудо: спасенных в засыпанном лавиной отеле уже 8
15:54
Берлин настаивает, чтобы Трамп соблюдал торговые соглашения
15:22
ISIS разрушило Римский театр и Тетрапилон в Пальмире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus