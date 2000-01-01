20.01 18:15 MIGnews.com

Генсек НАТО: США останутся верны альянсу

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время всемирного экономического форума в Давосе рассказал журналистам о своей уверенности в том, что США сохранят верность альянсу, передает РИА Новости.Ранее СМИ опубликовали слова Дональда Трампа, который заявил, что НАТО для него “очень важен”, но это устаревшая организация. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что у НАТО “есть проблемы”. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенностьзаявлениями Трампа, также его слова раскритиковал глава Госдепартамента Джон Керри.Столтенберг сказал, что беседовал с Трампом и тот “передал очень четкий сигнал”, что США останутся приверженцами принципов НАТО.