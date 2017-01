20.01 17:50 MIGnews.com

Трамп с супругой исполнит на танец под песню Синатры

Избранный президент США Дональд Трамп во время инаугурации 20 января исполнит со своей супругой Меланией танец под композицию Фрэнка Синатры My Way, пишет Telegraph.Сообщается, что песню исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.Ранее отмечалось, что с песней My Way на инаугурации Трампа должен был выступить канадско-американский певец и автор песен Пол Анка. При этом сам музыкант отметил, что это невозможно из-за несоответствия графиков.По словам Пола Анки, он дружим с Дональдом Трампом уже 50 лет, и My Way – любимая песня избранного лидера. “Но дело в том, что я уже два года борюсь за получение опеки над моим сыном Итаном, теперь у нас поменялся график, и я не смогу сделать этого”, – объяснил певец свой отказ выступить на церемонии.Внучка Фрэнка Синатры Нэнси также прокомментировала выбор песни Трампом. “Просто вспомните первую строчку песни”, – сказала она.Напомним, что на инаугурации Дональда Трампа также выступят the Silhouettes, the Rockettes, Pelican212, The Piano Guys, Circus 1903, Cache Olson и Lexi Walker.