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20.01 17:28   MIGnews.com

Обама поприветствовал Трампа в Белом доме

Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама поприветствовали новоизбранного президента США Дональда Трампа и его жену, Меланию, в Белом доме в пятницу, 20 января, и пригласили их на чай перед инаугурацией президента.

Дональд Трамп позже принесет клятву в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, принимая власть над разделенной страной после жестокой кампании и направив страну на новый, неопределенный путь у себя дома и за рубежом.

Инаугурация президента привлечет около 900000 человек, в том числе протестующих, где Трамп и его вице-президент, Майк Пенс, присягнут в полдень за пределами куполообразного Капитолия США. Присягу примет главный судья США Джон Робертс.
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