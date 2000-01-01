20.01 20:21 MIGnews.com

РФ и Сирия подписали соглашение о военно-морской базе Тартус

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Россия и Сирия подписали соглашение о расширении и модернизации военно-морской базы Тартус России в Сирии, согласно данным российского правительственного документа.Соглашение предусматривает, что 11 российских военных кораблей могут быть расположены на базе Тартус одновременно, согласно тексту документа.Россия планирует улучшить и расширить свои военно-морские и воздушные базы в Сирии. Москва укрепляет свое присутствие в ближневосточной стране, свое единственное военное развертывание за рубежом.Источник сообщил Интерфаксу, что Россия начнет ремонт второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Hmeimin близ Латакии, в то время как военно-морская база Тартус будет обновлена для того, чтобы обслуживать большие корабли, такие как крейсеры.