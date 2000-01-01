Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Трамп нарушит 150-летнюю традицию Белого дома | Фото: Thinkstock20.01 18:30   MIGnews.com

Трамп нарушит 150-летнюю традицию Белого дома

Впервые за 150 лет Белый дом останется без домашних животных. Избранный президент США Дональд Трамп не привезет с собой в Вашингтон домашних животных.

Как уточняет "Интерфакс", Дональд Трамп завершит переезд в Белый дом сразу после инаугурации 20 января. Традиция предполагает, что первую ночь после присяги новый глава государства проводит в своей резиденции.

По данным Музея президентских питомцев, начиная с Теодора Рузвельта (два срока с 1901 по 1909 год) в Белом доме всегда были собаки, которые пользовались неизменной популярностью у большинства американцев, независимо от их партийной принадлежности. Нередко в дополнение к ним первая семья США заводила и других животных.

Ранее планировалось, что младший сын Дональда Трампа получит в подарок собаку породы голдендудль (гибрид золотого ретривера и пуделя), однако к щенку слишком привязалась друг семьи Лоис Поуп, которая не смогла с ним расстаться.

Предыдущие президенты США держали разных домашних животных — лошадей и птиц, а у 27-го главы государства Уильяма Тафта были козел и молочная корова.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:45
Трамп готовится выступить с речью
18:25
Экс-президент Картер прибыл на церемонию инаугурации Трампа
18:17
На церемонию инаугурации Трампа прибыли Клинтон и Адельсон
18:15
Генсек НАТО: США останутся верны альянсу
18:02
Под завалами итальянского отеля нашли еще пятерых выживших
17:51
Мадонна нашла для себя позитив в инаугурации Трампа
17:50
Трамп с супругой исполнит на танец под песню Синатры
17:28
Обама поприветствовал Трампа в Белом доме
17:00
В Мельбурне водитель намеренно давил людей  
16:46
Теракт в Турции: 5 погибших, 9 раненых
16:14
Трамп в Twitter: "Все начинается сегодня!"
16:00
Чудо: спасенных в засыпанном лавиной отеле уже 8
15:54
Берлин настаивает, чтобы Трамп соблюдал торговые соглашения
15:22
ISIS разрушило Римский театр и Тетрапилон в Пальмире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus