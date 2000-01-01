20.01 18:30 MIGnews.com

Трамп нарушит 150-летнюю традицию Белого дома

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Впервые за 150 лет Белый дом останется без домашних животных. Избранный президент США Дональд Трамп не привезет с собой в Вашингтон домашних животных.Как уточняет "Интерфакс", Дональд Трамп завершит переезд в Белый дом сразу после инаугурации 20 января. Традиция предполагает, что первую ночь после присяги новый глава государства проводит в своей резиденции.По данным Музея президентских питомцев, начиная с Теодора Рузвельта (два срока с 1901 по 1909 год) в Белом доме всегда были собаки, которые пользовались неизменной популярностью у большинства американцев, независимо от их партийной принадлежности. Нередко в дополнение к ним первая семья США заводила и других животных.Ранее планировалось, что младший сын Дональда Трампа получит в подарок собаку породы голдендудль (гибрид золотого ретривера и пуделя), однако к щенку слишком привязалась друг семьи Лоис Поуп, которая не смогла с ним расстаться.Предыдущие президенты США держали разных домашних животных — лошадей и птиц, а у 27-го главы государства Уильяма Тафта были козел и молочная корова.