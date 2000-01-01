20.01 15:54 MIGnews.com

Берлин настаивает, чтобы Трамп соблюдал торговые соглашения

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Соединенные Штаты должны придерживаться международных соглашения после инаугурации новоизбранного президента CША Дональда Трампа, как заявил в пятницу, 20 января, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, добавив, что он не ожидает масштабной торговой войны, несмотря на нападения Трампа на немецких автопроизводителей.Дональд Трамп, вступающий в должность в пятницу, 20 января, пообещал привнести радикальные изменения в торговую политику США, и экономисты видять в его протекционизме самый большой риск для экономического роста США."Соединенные Штаты также подписали международные соглашения", - сказал Шойбле журналу Der Spiegel."Я не думаю, что большая торговая война вспыхнет завтра, но мы, естественно, будем настаивать на том, что соглашения будут соблюдены", - отметил он.Шойбле также заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, что даже такая супердержава, как Соединенные Штаты, не сможет уничтожить глобальные свободные торговые структуры."Я довольно оптимистичен на тот счет , что даже США и весь остальной мир в целом не откажутся от защиты свободной торговки", - подчеркнул министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.