20.01 14:55 MIGnews.com

Трамп не звал на свою инаугурацию генсека ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует присутствовать на церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, которая пройдет сегодня в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря генсека Фархан Хак.Впрочем, по его словам, это не станет событием года, так как генеральные секретари ООН не посещали подобные мероприятия и в прошлом."У нас нет приглашения. Это не то событие, на котором мы будем представлены", - сказал он.Кроме того, Гутерриш отметил преждевременность вопросов о встрече с кандидаткой Трампа на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, потому что она еще не была одобрена Сенатом. Впрочем, он отметил, что генсек не делает исключений – все новый представители должны вручить ему верительные грамоты от своего правительства.