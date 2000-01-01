Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Юрсоветник правительства: Никто не может быть выше закона 20.01 14:33   MIGnews.com

Юрсоветник правительства о Нетаниягу: Нет никого над законом

Никто в Израиле не может быть превыше закона, потому что в Израиле все, вне зависимости от их статуса и положения, отвечают по закону, заявил юридический советник правительства Авихай Мандельблит, комментируя свою роль в последних расследованиях, открытых в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Ни один человек, никакое правительственное учреждение не может быть превыше закона", - сказал он на конференции Ассоциации юристов, которая открылась в Эйлате 20 января.

Он отметил, что лично несет ответственность за принятие решений, относительно различных деликатных и сложных дел, которые касаются в том числе и общественных деятелей. Мандельблит напомнил, что израильтяне также заинтересованы в как можно скорейшем завершении расследований в отношении государственных деятелей.

"Решение о розыскной деятельности и о возбуждении уголовного дела всегда принимается исключительно из профессиональных соображений. Нет никаких принципиальных различий между отношением к делу с участием премьера и других публичных личностей. Часто я слышу призывы не вмешиваться в дело премьер-министра, но я отвечаю, что это не дело выбора. Это мой долг. Если я его не выполню, это будет значить, что я недобросовестно выполняю свою работу", - сказал юрсоветник правительства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:00
Чудо: спасенных в засыпанном лавиной отеле уже восемь
15:54
Берлин настаивает, чтобы Трамп соблюдал торговые соглашения
15:22
ISIS разрушило Римский театр и Тетрапилон в Пальмире
15:05
Трех израильских солдат спасли от разъяренных палестинцев  
14:55
Трамп не звал на свою инаугурацию генсека ООН
14:45
В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли выживших
14:07
Чубайс рассказал об ужасе, охватившем форум в Давосе
13:34
Салют в Вашингтоне получился "пророссийским"  
12:42
Популярный блогер-неонацист оказался женат на еврейке
12:33
Спецслужбы США расследуют возможные связи Трампа с РФ
12:15
В Хельсинки открылась выставка картин, написанных медведем
11:54
Марин Ле Пен - кандидат в президенты №1
10:58
Прогноз Сороса: Трамп станет диктатором
10:27
Авиация ликвидировала в Сирии двух лидеров "Аль-Каиды"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus