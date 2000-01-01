20.01 14:33 MIGnews.com

Юрсоветник правительства о Нетаниягу: Нет никого над законом

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Никто в Израиле не может быть превыше закона, потому что в Израиле все, вне зависимости от их статуса и положения, отвечают по закону, заявил юридический советник правительства Авихай Мандельблит, комментируя свою роль в последних расследованиях, открытых в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу."Ни один человек, никакое правительственное учреждение не может быть превыше закона", - сказал он на конференции Ассоциации юристов, которая открылась в Эйлате 20 января.Он отметил, что лично несет ответственность за принятие решений, относительно различных деликатных и сложных дел, которые касаются в том числе и общественных деятелей. Мандельблит напомнил, что израильтяне также заинтересованы в как можно скорейшем завершении расследований в отношении государственных деятелей."Решение о розыскной деятельности и о возбуждении уголовного дела всегда принимается исключительно из профессиональных соображений. Нет никаких принципиальных различий между отношением к делу с участием премьера и других публичных личностей. Часто я слышу призывы не вмешиваться в дело премьер-министра, но я отвечаю, что это не дело выбора. Это мой долг. Если я его не выполню, это будет значить, что я недобросовестно выполняю свою работу", - сказал юрсоветник правительства.