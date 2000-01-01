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kremlin.ru 20.01 14:07   MIGnews.com

Чубайс рассказал об ужасе, охватившем форум в Давосе

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что на экономическом форуме в Давосе он ощутил "ужас у большинства участников" — из-за "глобальной политической катастрофы" и разрушения мирового порядка, царившего с окончания Второй мировой войны, передает газета Известия.

"Мир перевернулся", – утверждает Чубайс, вспоминая, что подобное ощущение ужаса среди участников Давосского форума он последний раз наблюдал только в 2009 году, в разгар мирового финансового кризиса.

Тогда, по его словам, "у всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом?".

По мнению Чубайса, ситуацию лучше всего отражает выступление на форуме главы КНР Си Цзиньпина, ставшее "одой рыночной экономике", и последовавшая заочная реакция избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что "Америку все обижают", что он будет повышать импортные пошлины.

Всемирный экономический форум – уже 47-й по счету – проходит в Давосе с 17 по 20 января, его темой стало "Чуткое и ответственное руководство".
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