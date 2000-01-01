20.01 14:09 MIGnews.com

Наследие Обамы. Что уходящий президент оставил миру

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За день до истечения своих президентских полномочий Барак Обама решил совершить достаточно милосердный жест и подписал распоряжение о смягчении наказаний 330 американских заключенных, что стало для США абсолютным рекордом по числу заключенных, которым президент скостил срок в течение 24 часов.В общей сложности за 8 лет своего правления Обама смягчил приговоры 1715 человек, включая 560 отбывавших пожизненное тюремное заключение. Это больше, чем число помилованных 13 последними президентами вместе взятыми.В день инаугурации его преемника Дональда Трампа мировые СМИ решили вспомнить, чем еще запомнился первый чернокожий президент Соединенных Штатов Америки, чье правление уже называют как самым активным, так и самым противоречивым.На момент инаугурации Барака Обамы в 2009 году почти каждый десятый американец не был трудоустроен, что стало самым высоким показателем со времен Великой депрессии. За свои два срока правления Обамы в США были созданы более 11 млн. новых рабочих мест. Однако на сегодняшний день рынок труда в США вновь стал для республиканцев поводом кинуть камень в огород Обамы.Историк из Бостонского колледжа, профессор Патрик Мэйни называет это победой в экономическом плане, но провалом в плане политики."Когда в 30-ых годах люди видели, как строятся мосты и дороги, они приписывали это Рузвельту. Но рост рабочих мест в последние 8 лет никто не припишет Обаме", - говорит он телеканалу Fox.Кроме того, критики Барака Обамы напоминают о колоссальном внешнем долге США, который за 8 лет его правления вырос на 9,335 триллиона долларов – почти вдвое больше, чем долг, "заработанный" администрацией его предшественника Джорджа Буша-младшего. Таким образом, каждый работающий полный рабочий день американец по умолчанию должен 75,1 тысяч долларов.Другим спорным проектом администрации Обамы стала названная в его честь медицинская реформа – ObamaCare. Новый закон позволил получить медицинскую страховку 20 миллионам малоимущих американцев, благодаря не только государственному субсидированию, но и за счет покупки страховых полисов более обеспеченными гражданами.Критики реформы заявляли не только о дополнительном бремени, которое легло на плечи среднего класса, но и об угрозе всему страховому рынку. В связи с этим республиканцы и Дональд Трамп уже выразили намерение отменить или пересмотреть закон.Вручение Нобелевской премии в первый же год его правления возложило на плечи Барака Обамы достаточно большую ответственность. Несмотря на это, его достижения на международной арене являются едва ли не самыми противоречивыми.Его предвыборным обещанием было снижение числа американских солдат в военных кампаниях за рубежом и, в частности, в Ираке и Афганистане. Однако критики Обамы уверены – вывод войск лишь создал вакуум власти, который заняли исламисты, что, в свою очередь, привело к возвращению американских войск на Ближний Восток.Одним из самых крупных просчетов Обамы, который всегда будут припоминать его администрации, станет сирийская война – одна из причин мигрантского кризиса в Европе. Президента неоднократно укоряли его чрезмерной умеренностью, якобы он недостаточно сильно давил на Башара Асада, чтобы тот оставил президентское кресло, что помогло бы решить конфликт. Из-за этого последний дождался поддержки русских и лишь укрепил свои позиции.Другим "наследием" Обамы станут и испорченные отношения с Израилем, апогеем которых стало неиспользование права вето на голосовании по антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН в декабре 2016 года.К заслугам внешней политики 44-го президента США эксперты относят два исторических события – оттепель в отношениях с Кубой и подписание с Ираном ядерной сделки, где Америка выступала в числе группы "5+1". Последнее, правда, является достаточно спорным решением, так как может открыть Тегерану дорогу к созданию ядерного оружия. К слову, эту сделку Трамп тоже обещал пересмотреть.Единственным пунктом, к которому ни один из следующих президентов приблизиться не сможет, безусловно, является личная санкция Обамы на ликвидацию американским спецназом лидера "Аль-Каиды" архитеррориста Усамы бен Ладена.К невыполненным предвыборным обещаниям Барака Обамы, среди всего прочего, относят Гуантанамо – лагерь для военнопленных, который он обещал закрыть. Несмотря на значительное сокращение заключенных в нем – с 242 до 41 – на момент инаугурации Дональда Трампа тюрьма все еще работает.Не смог Обама решить и миграционный кризис, а также добиться усиления контроля за оборотом оружия на фоне массовых расстрелов, которые происходили в американских школах в последние несколько лет.Впрочем, несмотря на все достижения и провалы американского президента, он навсегда войдет в историю, которая и покажет, какие последствия при США и всего остального мира принесло его правление.