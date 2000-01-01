20.01 11:54 MIGnews.com

Марин Ле Пен - кандидат в президенты №1

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Представительница ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен укрепила свои позиции на президентской гонке во Франции, вырвавшись в лидеры. Такой результат показал опрос, проведенный центром Cevipof в преддверии выборов и опубликованный в газете Le Monde.Так, если в 2012 году кандидатуру Ле Пен поддерживали лишь 19-20% французов, то сейчас она в праве рассчитывать на голоса 25-26% граждан. Le Monde приписывает ей симпатии малообеспеченных слоев населения.Рост ее рейтинга связывают с падением популярности республиканца Франсуа Фийона. Если в конце ноября после победы на праймериз правых и центристов экс-премьера намеревались поддержать 26-29% французов, то теперь их доля упала на 3-4%.Положительные тенденции к росту рейтинга наблюдаются и у экс-министра Эммануэля Макрона, за которого готовы голосовать 17-20% жителей Франции, что на 3-4% больше, чем несколько недель назад.Четвертое место, согласно опросу, достанется левому кандидату от "Демократического движения" Жан-Люку Меланшону, чей рейтинг пока составляет 13-15%.В самом плачевном состоянии находятся социалисты. Хотя они еще не определились со своим кандидатом, у ведущих представителей партии – Бенуа Амона, Арно Монтебура и Мануэля Вальса – лишь от 7 до 10% поддержки.