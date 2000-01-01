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flickr 20.01 12:33   MIGnews.com

Спецслужбы США расследуют возможные связи Трампа с РФ

Сотрудники правоохранительных органов и разведывательных служб США изучают перехваченную информацию и финансовые транзакции, чтобы выявить связи окружения избранного президента Дональда Трампа с российскими чиновниками. Команда Трампа заявляет, что ничего не знает о причинах расследования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Расследование возглавляет ФБР при поддержке АНБ, ЦРУ и отдела расследования финансовых преступлений министерства финансов США. Они ищут связи с российскими чиновниками бывшего руководителя предвыборного штаба избранного президента США и экс-советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Пола Манафорта и бывших советников Трампа Картера Пейджа и Роджера Стоуна.

"Мы не имеем абсолютно никакого понятия о каком-либо расследовании или даже основании для такого расследования", — цитирует газета пресс-секретаря Трампа Хоуп Хикс.

Манафорт, в свою очередь, назвал информацию о подобном расследовании "грязной шуткой и абсолютной ложью демократов".
Как сообщает газета, сотрудники разведки передали отчеты на основании прослушки в Белый дом, однако никаких доказательств правонарушений на данный момент нет.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств американские власти предоставить не смогли.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов голосования. Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.
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