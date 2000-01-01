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Прогноз Сороса: Трамп станет диктатором | Фото: Heinrich-Böll-Stiftung/Flickr20.01 10:58   MIGnews.com

Прогноз Сороса: Трамп станет диктатором

Американский инвестор и трейдер Джордж Сорос прогнозирует, что избранный президент Дональд Трамп станет диктатором, который "потерпит поражение". Об этом, как пишет AFP, он сказал накануне инаугурации 45-го президента США.

Кроме того, как заявил миллиардер еврейского происхождения на Международном экономическом форуме в Давосе, республиканец развяжет торговые войны, которые окажут неизгладимый эффект на Европу и "иные части мира". Сорос уверен, что Трамп и сам не ожидал, что победит и поэтому в результате был очень сильно удивлен.

"Лично я уверен в том, что он потерпит поражение, потому что его идеи по своей природе противоречивы", - сказал Джордж Сорос, отметив, что избранные Дональдом Трампом члены правительства преследуют совершенно различные цели и интересы.

Кроме того, по его прогнозам, во время правления Трампа непременно Америка утратит свое влияние в мире, которое ей обеспечивала открытость общества.

Стоит отметить, что Джордж Сорос в открытую поддерживал соперницу Трампа на президентских выборах - демократку Хиллари Клинтон, чье поражение, по неофициальным данным, стоило ему миллиард долларов.
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