Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






20.01 10:25   MIGnews.com

Израиль: срок каденции премьера могут ограничить 8 годами

Газета Маарив сообщает, что министр юстиции Израиля Аелет Шакед изучает законопроект, согласно которому срок каденции премьер-министра будет ограничен восемью годами.

При этом на протяжении этого срока премьеру не должны предъявляться обвинительные заключения по “незначительным” делам о коррупции и использовании служебного положения. Обвинения будут предъявляться по окончании срока каденции премьера.

Газета отмечает, что действие такого закона, если он и будет принят, не распространяется на нынешнего премьер-министра, Биньямина Нетаниягу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:58
Прогноз Сороса: Трамп станет диктатором
10:27
Авиация ликвидировала в Сирии двух лидеров "Аль-Каиды"
09:44
Мексика экстрадировала в США наркобарона "Коротышку"
09:41
Только Беннет может победить Лапида
09:21
Хирурги вживили Реувену Ривлину кардиостимулятор
08:54
ЦРУ подтвердило паранормальные способности Ури Геллера
08:26
Банда применяла глушилки, опасные для аэропорта Бен-Гурион
07:47
Каждый второй израильтянин - за аннексию Иудеи и Самарии
07:41
Арабская Лига : в Негеве совершены военные преступления
07:36
Звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа в Нью-Йорке
07:28
Баскетбольное дежавю
07:25
Россия пригласила США на переговоры по Сирии в Астане
07:20
Израиль: бизнесмена застрелили на пороге собственного дома
07:19
Полиция Израиля уничтожила 10 тонн фейерверков. Видео  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus