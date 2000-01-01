20.01 10:25 MIGnews.com

Израиль: срок каденции премьера могут ограничить 8 годами

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Газета Маарив сообщает, что министр юстиции Израиля Аелет Шакед изучает законопроект, согласно которому срок каденции премьер-министра будет ограничен восемью годами.При этом на протяжении этого срока премьеру не должны предъявляться обвинительные заключения по “незначительным” делам о коррупции и использовании служебного положения. Обвинения будут предъявляться по окончании срока каденции премьера.Газета отмечает, что действие такого закона, если он и будет принят, не распространяется на нынешнего премьер-министра, Биньямина Нетаниягу.