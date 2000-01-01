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`Арье нужен сильный Биби`: предвыборная кампания ШАСа | Фото:19.12 10:01   MIGnews.com

"Арье нужен сильный Биби": предвыборная кампания ШАСа

Партия "ШАС" начинает свою избирательную кампанию 2020 года с большого плаката со словами "Арье нужен сильный Биби - охраняющий правый блок".

Министр Арье Дери возглавлял поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу как кандидата от правого блока на пост премьер-министра в двух последних избирательных кампаниях. Он также инициировал создание и возглавил правый блок после выборов.

"ШАС" отметила, что "особенно в этот период, в свете оппозиции, возникшей против Нетаниягу из правого блока в попытке подорвать его лидерство, партия подчеркивает свою решительную поддержку его как единственного кандидата, который может сплотить правые партии и привести к созданию правого, сильного и еврейского правительства."

Кампания будет официально запущена в четверг на рекламных щитах в главных городах по всей стране.

"После успеха блока, который помешал созданию левого правительства, важно продолжать поддерживать Нетаниягу, как единственного кандидата, который может объединить все правые партии и привести к победе с помощью Бога", сказал Дери.


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