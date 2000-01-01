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Прокуратура: Бен-Ари скрывала информацию в деле об убийстве 19.12 09:44   MIGnews.com

Прокуратура: Бен-Ари скрывала информацию в деле об убийстве

13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что представители прокуратуры и министерства юстиции выступили с серьезными обвинениями в отношении Орли Бен-Ари Гинзберг, назначенной на пост и.о генпрокурора Израиля.

Бен-Ари подозревается в том, что скрывала “критически важную информацию  в деле о заказном убийстве”. Данная информация якобы могла существенно помочь в защите основного подозреваемого.

Информация о проступке Бен-Ари была передана генеральному прокурору Шаю Ницану и юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту. Бен-Ари , со своей стороны, считает , что ее “преследуют” и относится к расследованию против нее крайне негативно.

После получения информации о Бен-Ари Шай Ницан изменил свое мнение о назначении ее на пост прокурора центрального округа - и воспрепятствовал этому назначению. 


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