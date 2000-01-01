Прокуратура: Бен-Ари скрывала информацию в деле об убийстве
13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что представители прокуратуры и министерства юстиции выступили с серьезными обвинениями в отношении Орли Бен-Ари Гинзберг, назначенной на пост и.о генпрокурора Израиля.
Бен-Ари подозревается в том, что скрывала “критически важную информацию в деле о заказном убийстве”. Данная информация якобы могла существенно помочь в защите основного подозреваемого.
Информация о проступке Бен-Ари была передана генеральному прокурору Шаю Ницану и юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту. Бен-Ари , со своей стороны, считает , что ее “преследуют” и относится к расследованию против нее крайне негативно.
После получения информации о Бен-Ари Шай Ницан изменил свое мнение о назначении ее на пост прокурора центрального округа - и воспрепятствовал этому назначению.