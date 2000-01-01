19.12 09:04 MIGnews.com

Нетаниягу: освобождение Иссахар займет какое-то время

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Источники, близкие к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, сообщили в среду вечером, 18 декабря, что освобождение Наамы Иссахар из тюрьмы в России займет какое-то время и что не стоит ожидать его в ближайшее время."В своем вчерашнем выступлении премьер-министр Нетаниягу намеревался сказать, что он обязан вернуть Нааму Иссахар домой. Это займет некоторое время. По данному вопросу ведутся переговоры, и премьер-министр не отпускает его и обязан это сделать", заявили чиновники.В четверг Московский апелляционный суд возобновит рассмотрение апелляции Иссахар по делу о контрабанде наркотиков. Слушание началось в прошлый четверг, и Иссахар приняла участие в нем посредством видеоконференции из тюремной камеры.Иссахар попросил присутствовать на слушании лично, и, несмотря на возражение со стороны обвинения, ее просьба была принята. Оно возобновится в четверг с ее присутствием в Московском апелляционном суде.