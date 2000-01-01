19.12 09:15 MIGnews.com

Трудности с английским: израильтяне о задержании в Москве

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Корреспондент портала ynet Итамар Айхнер летел в Москву, чтобы освещать процесс над Наама Иссахар. Вместо этого он оказался вместе с группой задержанных российскими властями утром 18 декабря в аэропорту Домодедово израильтян. Айхнер поделился своими впечатлениями о пережитом.Айхнер пишет, что “большой кошмар” начался немедленно по прибытии на паспортный контроль. Вдоль очереди уже стояли российские полицейские и сотрудники иммиграционной службы. Все израильтяне, прибывшие рейсом El Al EL 611 были задержаны - 47 человек, включая маленьких детей, бизнесменов, и просто израильтян, прилетевших в отпуск.Айхнер пишет: "Полицейские начали первыми допрашивать русскоговорящих и не просто так. У них были большие трудности с английским, и потому они предпочитали начать с более легкого Люди думали, что речь идет о временной задержке на несколько минут, но задержка, казалось, никогда не кончится. Я провел там шесть часов, а были и такие, что оставались там более восьми часов. Одного израильтянина отпустили только после полуночи. Большинство были задержаны на три-пять часов. Вы должны понять, что в этом месте не было воды. Не было еды. Через три часа наступила моя очередь. Полицейский который меня допрашивал не знал английского. Он велел мне ждать пока приведет кого-то, кто знает английский - и он его привел. Тот человек очень гордился своими знаниями, но, как выяснилось, не понимал сложных предложений и мог воспринимать только простые”.Айхнер говорит, что все допрашивавшие полицейские были очень молодыми, чуть больше двадцати, и сами не понимали, почему задержаны израильтяне. Один из них, говоривший на английском позднее сказал Айхнеру: "Я вижу , что вы хорошие люди, но нам приказали вас допросить".Израильтянам задавали следующие вопросы: “Почему вы приехали в Москву? Что вы намерены здесь делать? Сколько дней вы здесь проведете? В каком отеле вы остановились? Когда ваш обратный полет? Вы служили в армии? Вы зарабатываете здесь деньги? Вам кто-то передал деньги? У вас есть здесь друзья?”Попытки корреспондента Итамара Айхнера объяснить, что он журналист, приехавший освещать процесс над Иссахар лишь еще более все осложнили: “Где живет Наама Иссахар в Москве? - Наама Иссахар живет в тюрьме. Так зачем вы приехали к ней?”Людям задавали одни и те же вопросы по два-три раза. Некоторым задавали те же самые вопросы по пять раз. Некоторых отводили в боковую комнату и там детально допрашивали об их прошлом. “Счастливчикам” разрешили выехать в Москву “всего” через три часа.