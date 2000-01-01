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Саар: я расширяю правый блок - Нетаниягу уменьшает его. | Фото:19.12 07:39   MIGnews.com

Саар: я расширяю правый блок - Нетаниягу уменьшает его

Гидеон Саар встретился в среду вечером, 18 декабря, с около 200 активистами "Ликуда" в отделении партии в Хайфе. Саар заявил, что продолжающийся политический кризис, истощающий государство и его ресурсы, должен закончиться.

"Необходимо сформировать новое, сильное и стабильное правительство. Если изменение не произойдет - правление "Ликуда" будет под угрозой на выборах с Нетаниягу - это выборы следующего лидера оппозиции. Выбор меня - это выбор сильного и стабильного правительства во главе с "Ликудом". Правые не потеряли большинство среди народа. И у нас также есть большинство в Кнессете. И все же дважды в этом году правительство не было сформировано", - заявил Саар.

"Сегодня ясно: я расширяю правый блок. Нетаниягу уменьшает его. Он расширяет левый блок, а я уменьшаю его. Это критический момент. Это последний момент для изменений. Если мы не сменим руководство партии на следующей неделе - 2 марта сменят руководство страны. Левый лагерь придет к власти", - предупредил он.

В своем выступлении Саар также обратился к необходимым изменениям в судебной системе, заявив, что те, кто не занимался этими вопросами в последнее десятилетие, больше не могут этого делать. "Если мы не внесем изменения в течение восьми дней, все, во что мы верим, окажется под угрозой."


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