19.12 07:39 MIGnews.com

Саар: я расширяю правый блок - Нетаниягу уменьшает его

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Гидеон Саар встретился в среду вечером, 18 декабря, с около 200 активистами "Ликуда" в отделении партии в Хайфе. Саар заявил, что продолжающийся политический кризис, истощающий государство и его ресурсы, должен закончиться."Необходимо сформировать новое, сильное и стабильное правительство. Если изменение не произойдет - правление "Ликуда" будет под угрозой на выборах с Нетаниягу - это выборы следующего лидера оппозиции. Выбор меня - это выбор сильного и стабильного правительства во главе с "Ликудом". Правые не потеряли большинство среди народа. И у нас также есть большинство в Кнессете. И все же дважды в этом году правительство не было сформировано", - заявил Саар."Сегодня ясно: я расширяю правый блок. Нетаниягу уменьшает его. Он расширяет левый блок, а я уменьшаю его. Это критический момент. Это последний момент для изменений. Если мы не сменим руководство партии на следующей неделе - 2 марта сменят руководство страны. Левый лагерь придет к власти", - предупредил он.В своем выступлении Саар также обратился к необходимым изменениям в судебной системе, заявив, что те, кто не занимался этими вопросами в последнее десятилетие, больше не могут этого делать. "Если мы не внесем изменения в течение восьми дней, все, во что мы верим, окажется под угрозой."