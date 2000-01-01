19.12 07:30 MIGnews.com

"Шай Ницан — Гитлер": как "похоронят" Бен-Ари Гинзберг

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13-й канал израильского ТВ, в день назначения на пост и.о. генерального прокурора Орли Бен-Ари Гинзберг и скандального решения БАГАЦа о “замораживании” назначения, опубликовал компрометирующие ее материалы.Ранее сообщалось, что Бен-Ари Гинзберг дважды не назначалась на пост окружного прокурора. Этот “недостаток опыта” является главным аргументом, выдвинутым против нее юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом и другими представителями судебной системы. Сама Бен-Ари Гинзберг говорила, что бывший генеральный прокурор Израиля Шай Ницан дал ей “черную метку”.Теперь 13-й канал рассказал о том, почему ее отказывались продвигать по службе.Речь идет о деле об убийстве 2009 года. Обвинение основывалось на показаниях свидетеля Эйнава Коэна, согласно которым он опознал убийцу через визор его мотоциклетного шлема. Тем не менее, через пять лет после окончания процесса, Коэн дал показания под присягой, согласно которым накануне суда прокурор по делу, Орли Бен-Ари Гинзберг приехала к нему домой и проинструктировала его, как давать показания в ходу заседания суда.Коэн заявил:”Когда приехала Орли Бен-Ари, я ей сказал, что не видел человека, который стрелял...и затем, воо время разговора...Орли начала меня наставлять.. .И мне было сказано, что говорить - что на нем был мотоциклетный шлем, и как показать с помощью рук на моем лице, какая часть его лица была видна, и сказать, какую часть его лица я предположительно видел… Она посетила меня несколько раз - и снова и снова инструктировала меня, как говорить в суде”.Когда об этом стало известно генеральному прокурору Шаю Ницану, он приказал провести расследование. Орли Бен-Ари его не простила, и обзывала “Гитлером” и “Аль-Каидой”.Орли Бен-Ари написала письмо, в котором наотрез отвергает показания свидетеля. В настоящее время дело рассматривается БАГАЦем. Офис генерального прокурора рассматривает данное дело как “очень серьезное”.Орли Бен-Ари прокомментировала данную публикацию так: “Письмо, написанное свидетелем, не совпадает с другими доказательствами по делу. Поэтому его допрашивали несколько раз по подозрению в даче ложных показаний, и дело еще не закрыто”.