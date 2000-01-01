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Семья Иссахар выдвинула требование к Нетаниягу | Фото:19.12 20:00   MIGnews.com

Семья Иссахар выдвинула требование к Нетаниягу

Родные Наамы Иссахар заявили, что девушка не должна отвечать за ссоры Израиля и России.

"Мы сожалеем и злимся. Все видели фарс, который продолжался, когда ее голоса даже не было слышно в стеклянной кабине. Наама не должна нести на своих плечах все интересы и споры между Израилем и Россией", – цитирует заявление родственников израильтянки "Аруц Шева".

Семья Наамы потребовала от премьер-министра Биньямина Нетаниягу выполнить свое обещание – не позволить президенту РФ Владимиру Путину приземлиться в Израиле на запланированную церемонию в 2020 году до тех пор, пока девушка не вернется домой.


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