Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Яков Ливне: лучшая надежда Иссахар - дипломатический канал | Фото:19.12 19:00   MIGnews.com

Яков Ливне: лучшая надежда Иссахар - дипломатический канал

Иерусалим не удивлен тем фактом, что российский суд отклонил апелляцию Наамы Иссахар.

Такое заявление 12 каналу сделал временный поверенный по делам Государства Израиль в России Яков Ливне.

По его мнению, на данном этапе лучшим способом освобождения Наамы из-под стражи – использовать дипломатический канал.

Ливне присутствовал на слушании по делу Иссахар в Москве. Он отметил, что президент России Владимир Путин может освободить девушку в любое время.

"Я разочарован, как и все мы. Вместе с тем, наши связи с Россией – крепкие и важные", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:07
Зеленский дал гражданство российскому телеведущему
18:47
Кац о решении Германии по Хизбалле: это важный шаг
18:27
Нетаниягу о приговоре Иссахар: я этого так не оставлю
18:11
"Убей евреев": избившие раввина подростки пойдут под суд
17:11
Хайфа: полицейских обвинили в незаконном обороте оружия
17:06
Горбачев госпитализирован с воспалением легких
16:54
Президент Хорватии выступила на фоне плаката с Путиным  
16:36
Катар: помощь Газе будет оказываться минимум до марта
16:12
Пятеро в критическом состоянии после землетрясения в Китае
15:58
Суд Ликуда: нужно провести праймериз для списка
15:41
Став Шафир будет баллотироваться на выборах
15:34
Сбивший велосипедистов в Ха Шарон ездил без прав
15:19
Германия: принята важная резолюция по "Хизбалле"
15:13
О чем мечтает каждая женщина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus