19.12 19:00 MIGnews.com
Яков Ливне: лучшая надежда Иссахар - дипломатический канал
Иерусалим не удивлен тем фактом, что российский суд отклонил апелляцию
Наамы Иссахар.
Такое заявление 12 каналу сделал временный поверенный по делам Государства Израиль в России Яков Ливне.
По его мнению, на данном этапе лучшим способом освобождения Наамы из-под стражи – использовать дипломатический канал.
Ливне присутствовал на слушании по делу Иссахар в Москве. Он отметил, что президент России Владимир Путин может освободить девушку в любое время.
"Я разочарован, как и все мы. Вместе с тем, наши связи с Россией – крепкие и важные", – добавил он.
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