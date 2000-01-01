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Кац о решении Германии по Хизбалле: это важный шаг | Фото:19.12 18:47   MIGnews.com

Кац о решении Германии по Хизбалле: это важный шаг

Израиль приветствовал решение парламента Германии по резолюции, призывающей правительство объявить вне закона деятельность ливанской террористической организации "Хизбалла".

"Мы надеемся, что другие европейские страны предпримут аналогичные шаги после решения Бундестага", – сказано в заявлении Министерства иностранных дел.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал решение Германии "важным шагом в совместной международной борьбе против терроризма, а в частности, против "Хизбаллы", как представителя Ирана".


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