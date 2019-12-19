Приговор Иссахар оставили в силе

В свою очередь, временный поверенный по делам Государства Израиль в России Яков Ливне заявил, что Иерусалим не удивлен решением суда. По его словам, лучший способ освободить Нааму - использовать дипломатический канал.
Слушание по апелляции израильской туристки, осужденной за контрабанду наркотиков в России, началось сегодня утром, в Московском апелляционном суде. Иссахар предстала перед коллегией из трех судей.
На заседании Наама заявила, что вопреки решению суда, она не признает вину. По словам девушки, ее признание, вероятно, подделали.
Около двух месяцев назад израильтянка была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения. Ее семья возлагали большие надежды на апелляцию.
17 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал семье сделать все, чтобы вернуть Нааму домой.