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Иссахар оставили приговор в силе | Фото:19.12 18:02   MIGnews.com

Приговор Иссахар оставили в силе

Суд оставил в силе приговор осужденной на 7,5 лет заключения в российской тюрьме израильтянке Нааме Иссахар.

Заседание состоялось 19 декабря. Приговор был встречен слезами матери и сестры девушки.

"Будь сильной", - кричала в зале Яффа Иссахар своей дочери, после того как судьи кратко заявили о своем решении, проведя 25-минутное совещание.

По данным The Times of Israel, адвокаты Наамы остались ждать окончательного решения об отклонении апелляции израильтянки, прежде чем принять решение по поводу следующих шагов.

Иссахар все еще может обратиться в кассационный и Верховный суд.

"Это всего лишь вопрос нескольких дней. Это нелепо. В России нет справедливости", - рассказала Яффа Иссахар журналистам.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал решение суда. Он заявил матери израильтянки, что этого так не оставит.

В свою очередь, временный поверенный по делам Государства Израиль в России Яков Ливне заявил, что Иерусалим не удивлен решением суда. По его словам, лучший способ освободить Нааму - использовать дипломатический канал.

Слушание по апелляции израильской туристки, осужденной за контрабанду наркотиков в России, началось сегодня утром, в Московском апелляционном суде. Иссахар предстала перед коллегией из трех судей.

На заседании Наама заявила, что вопреки решению суда, она не признает вину. По словам девушки, ее признание, вероятно, подделали.

Около двух месяцев назад израильтянка была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения. Ее семья возлагали большие надежды на апелляцию.

17 декабря премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал семье сделать все, чтобы вернуть Нааму домой.


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