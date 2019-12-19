Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Катар: помощь Газе будет оказываться минимум до марта | Фото:19.12 16:36   MIGnews.com

Катар: помощь Газе будет оказываться минимум до марта

Катар продолжит оказывать гуманитарную помощь для сектора Газа в следующем году.

Такое заявление сделал катарский посланник Мухаммед аль-Эмади, передает "Исраэль Хайом".

После войны в Газе в 2014 году Катар с одобрения Израиля выделил более 1 млрд долларов на восстановление инфраструктуры и выплату стипендий палестинцам. Мухаммед аль-Эмади посетил Газу на этой неделе, чтобы проконтролировать доставку 22 пожарных машин и авто скорой помощи, а также обсудить новые проекты в области энергетики и здравоохранения.

"В первом квартале года мы продолжим (помощь, - ред), это точно. Что касается других кварталов 2020 года, я думаю, мы все же продолжим, поскольку внимательно и позитивно оцениваем этот вопрос", – сказал он.

Что примечательно, в 2019 году Катар выделил Газе более 150 млн долларов на закупку топлива для электростанции, а также ежемесячно предоставлял наличные для нуждающихся в анклаве.

Аль-Эмади добавил, что лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе на этой неделе посетил Катар и просил продлить финансовую помощь до 2020 года.

"Есть большая вероятность, что после марта мы продолжим эту ежемесячную финансовую поддержку", – констатировал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:11
Хайфа: полицейских обвинили в незаконном обороте оружия
17:06
Горбачев госпитализирован с воспалением легких
16:54
Президент Хорватии выступила на фоне плаката с Путиным  
16:12
Пятеро в критическом состоянии после землетрясения в Китае
15:58
Суд Ликуда: нужно провести праймериз для списка
15:41
Став Шафир будет баллотироваться на выборах
15:34
Сбивший велосипедистов в Ха Шарон ездил без прав
15:19
Германия: принята важная резолюция по "Хизбалле"
15:13
О чем мечтает каждая женщина
15:01
Мандельблитт переступил красную черту
14:50
Казусы 15-й большой пресс-конференции Путина  
14:40
Митингующие в Киеве перекрыли Крещатик
14:35
Снова: В аэропорту Москвы задержаны 16 израильтян
14:32
Мандельблитт созвал прокуроров на срочное совещание
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus