Катар: помощь Газе будет оказываться минимум до марта
Катар продолжит оказывать гуманитарную помощь для сектора Газа в следующем году.
Такое заявление сделал катарский посланник Мухаммед аль-Эмади, передает "Исраэль Хайом".
После войны в Газе в 2014 году Катар с одобрения Израиля выделил более 1 млрд долларов на восстановление инфраструктуры и выплату стипендий палестинцам. Мухаммед аль-Эмади посетил Газу на этой неделе, чтобы проконтролировать доставку 22 пожарных машин и авто скорой помощи, а также обсудить новые проекты в области энергетики и здравоохранения.
"В первом квартале года мы продолжим (помощь, - ред), это точно. Что касается других кварталов 2020 года, я думаю, мы все же продолжим, поскольку внимательно и позитивно оцениваем этот вопрос", – сказал он.
Что примечательно, в 2019 году Катар выделил Газе более 150 млн долларов на закупку топлива для электростанции, а также ежемесячно предоставлял наличные для нуждающихся в анклаве.
Аль-Эмади добавил, что лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе на этой неделе посетил Катар и просил продлить финансовую помощь до 2020 года.
"Есть большая вероятность, что после марта мы продолжим эту ежемесячную финансовую поддержку", – констатировал он.