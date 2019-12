19.12 15:19 MIGnews.com

Германия: принята важная резолюция по "Хизбалле"

В четверг, 19 декабря, парламент Германии принял резолюцию, призывающую правительство объявить вне закона деятельность ливанской террористической организации "Хизбалла", поддерживаемой Ираном.Соответствующее решение большинством поддержали две партии, которые составляют правящую коалицию, а также оппозиционеры из "Свободной демократической партии". Никто не выступил против, еще три партии воздержались.В принятой резолюции содержится призыв к правительству "запретить деятельность "Хизбаллы", чтобы не допустить в Германии активности со стороны представителей данной организации, которая выступает против принципа международного взаимопонимания"."Мы приветствуем важную резолюцию, принятую Бундестагом и касающуюся того вопроса, что именно из себя представляет "Хизбалла": террористическая организация, не разделяющая военные и "политические" блоками. Мы надеемся, что этот решающий шаг побудит других предпринять аналогичные действия против "Хизбаллы", – сказал в комментарии The Times of the Israel посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров.Министр иностранных дел Германии Хейко Маас также прокомментировал принятие этой резолюции, хотя напрямую не стал ее поддерживать."Хизбалла" отрицает право Израиля на существование, угрожает и вооружается. В Сирии – это зверский помощник Асада. В Германии мы должны противостоять террористической и преступной деятельности "Хизбаллы", – подчеркнул Маас.