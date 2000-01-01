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Мандельблитт переступил краснкую черту 19.12 15:01   MIGnews.com

Мандельблитт переступил краснкую черту

Министр связи Давид Амсалем подверг резкой критике действия юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.

Амсалем заявил: “Мандельблитт переступил красную черту - диктатура судейских установила контроль над системой. Вместо того, чтобы спрашивать юридического советника о том, какие у него есть полномочия на принятие законов об этом теперь спрашивают министра юстиции. Здесь четыре года подряд осуществляется такая промывка мозгов, что даже с Россией времен коммунистов сравнить нельзя Каким образом в таких условиях глава правительства Биньямин Нетаниягу может рассчитывать на справедливый суд?”

Также решение Мандельблитта подверг критике Гиедон Саар . Он заявил: “В то время, как речь не идет о рутинном назначении, министр действовал в рамках своих полномочий. Судебной системе стоит воздержаться от вмешательства в это назначение, потому что вопрос не в том, подходит тот или иной кандидат на должность или нет. Вопрос в том, действовал ли министр в рамках полномочий. В данном случае все - совершенно законно”.


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