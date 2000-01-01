19.12 14:50 MIGnews.com

Казусы 15-й большой пресс-конференции Путина

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Российский лидер Владимир Путин 19 декабря прибыл в расположенный в Москве Центр международной торговли, где состоялась традиционная большая пресс-конференция. C 2001 года – это уже 15 подобное мероприятие.Перейдем же к самым интересным моментам.На пресс-конференции ограничили. Максимальный размер плакатов - формат А4.Соответствующее сообщение получил ряд средств массовой информации.На пресс-конференцию. Журналисты из Болгарии привезли российскому лидеру в подарок икону и палочку-сурвачку - это украшенная ветка кизила, которой стучат по спине человеку, чтобы пожелать удачи и здоровья в Новом году.Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова решила так предложить создать центр по созданию таких приспособлений.Агафонова подчеркнула, что экзоскелет помог ей справиться с болезнью верхних конечностей. Благодаря нему она может полноценно делать многие вещи. Она отметила, что есть план поставить на поток производство таких экзоскелетов, которые могут помочь людям. Пока же они они производятся в единичных экземплярах.Журналист закричал Путину про. Журналист 47news из Лениградской области получил замечание от пресс-секретарь Путина.В некоторых странах мусороперерабатывающие заводы стоят в пределах города и никому не мешают, отметил глава государства. "С людьми нужен диалог", - отметил Путин.Мусорная реформа в Петербурге начнется раньше, чем планировалось. Основные решения по мусору уже приняты, осталось лишь довести их до граждан."Ну, если будут возить к Северному Ледовитому океану, еще дороже будет. Но число предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов" - сказал президент. В сфере переработки мусора надо избавиться от серых схем, сделать все максимально прозрачным. В РФ ежегодно образуется около 70 млн тонн бытовых отходов, подчеркнул Путин.Журналистка из Екатеринбурга. Она намерена задать вопрос про строительство метро в городе, но пока это ей не удалось.Цыганкова объяснила журналистам, что хочет поднять проблему строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. В городе нет развитого метрополитена, отметила она.СМИ сообщают, что журналистку заставили снять каску и жилет перед входом в зал пресс-конференции.