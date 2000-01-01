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19.12 13:30   MIGnews.com

Премьер-министром Ливана может стать союзник "Хизбаллы"

Бывший министр Хасан Диаб, скорее всего, будет назначен новым премьер-министром Ливана в четверг, 19 декабря, при поддержке террористической группировки "Хизбалла" и ее союзников, что может осложнить усилия Ливана по обеспечению крайне необходимой западной финансовой помощи.

Бывший премьер-министр Саад аль-Харири подал в отставку 29 октября из-за протестов против правящей элиты. Но согласовании нового премьер-министра и правительства увязли в разногласиях из-за напряженности между Харири, которого поддерживают западные и арабские государства Персидского залива, и "Хизбаллой", которая находится под санкциями США и включена в список террористических группировок.

Президент Мишель Аун, союзник "Хизбаллы", который также вступал в политические разногласия с Харири, начал в четверг консультации с депутатами, чтобы назначить нового премьера. Эли Ферзли, заместитель спикера парламента и политический союзник террористов, был первым законодателем, который объявил о поддержке Диаба.

Диаб служил министром образования в одном из правительств. Объявив о поддержке Диаба террористами, депутат "Хизбаллы" Мохаммад Раад заявил, что группа протянула руку сотрудничества "во имя страны и интересов народа".


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