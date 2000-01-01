Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Макрон пойдет на крайние меры из-за массовых забастовок | Фото:19.12 05:40   MIGnews.com

Макрон пойдет на крайние меры из-за массовых забастовок

Президент Франции Эммануэль Макрон задумался об изменении пенсионной реформы из-за продолжающихся акций протеста, охвативших страну.

По данным издания AP, правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях в законопроекте.

Именно из-за него по всей страны вспыхнула очередная волна сокрушительных забастовок.

"Премьер-министр Эдуард Филипп встретился с лидерами профсоюзов и представителями групп работодателей после того, как Макрон попросил свое правительство провести переговоры о возможных поправках к пакету реформ", – сказано в сообщении.

Отметим, что во Франции национальная забастовка против пенсионной реформы вспыхнула 5 декабря, которое назвали "черным четвергом". Движение было почти парализовано на железных дорогах страны и в Париже. Из-за забастовки были закрыты школ, больницы и другие учреждения.

Причина – радикальная реформа пенсионной системы, обещанная Макроном, суть которой – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года. Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий и переход к системе баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года для получения полной выплаты французам придется работать минимум до 64 лет.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:47
По Сдероту выпущена ракета
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:33
Группа Imagine Dragons сделает перерыв в карьере
03:29
Hulu снимет документальный фильм о Грете Тунберг
02:51
Названы новые полезные свойства перца чили
01:40
Евровидение-2020: названы первые фамилии участников  
23:34
В Италии критикуют кампанию по борьбе с расизмом
22:38
ЦАХАЛ подготовился к мощным кибератакам: прошли испытания
22:08
Еврокомиссара по здравоохранению просят запретить E171
21:43
Протесты в Ливане: Харири сделал заявление о своем будущем
21:17
Рухани: мы испытываем новые центрифуги, несмотря на санкции
21:00
ВМС РФ и Сирии проводят учения в Средиземном море
20:54
Звездные Войны 9 завершат 40 летнюю историю франшизы
20:46
Отец Рины Шнерб прокомментировал поимку убийц дочери
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus