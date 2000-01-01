19.12 05:40 MIGnews.com

Макрон пойдет на крайние меры из-за массовых забастовок

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Президент Франции Эммануэль Макрон задумался об изменении пенсионной реформы из-за продолжающихся акций протеста, охвативших страну.По данным издания AP, правительство начало переговоры с профсоюзами о возможных изменениях в законопроекте.Именно из-за него по всей страны вспыхнула очередная волна сокрушительных забастовок."Премьер-министр Эдуард Филипп встретился с лидерами профсоюзов и представителями групп работодателей после того, как Макрон попросил свое правительство провести переговоры о возможных поправках к пакету реформ", – сказано в сообщении.Отметим, что во Франции национальная забастовка против пенсионной реформы вспыхнула 5 декабря, которое назвали "черным четвергом". Движение было почти парализовано на железных дорогах страны и в Париже. Из-за забастовки были закрыты школ, больницы и другие учреждения.Причина – радикальная реформа пенсионной системы, обещанная Макроном, суть которой – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года. Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий и переход к системе баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года для получения полной выплаты французам придется работать минимум до 64 лет.