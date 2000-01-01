19.12 12:50 MIGnews.com

Наама Иссахар: Мое признание подделали

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Москве начались слушания по делу гражданки Израиля Наамы Иссахар, отбывающей наказание за “контрабанду наркотиков”.Иссахар заявила, что отзывает свое признание суду, на основании которого она была осуждена. Иссахар заявила, что не знала, что делает, не знала, что написано в признании на неизвестном ей языке, и что ее бывший адвокат ввел в ее заблуждение. Из-за этого она признала, что провозила наркотики.Иссахар, оказавшаяся в Москве во время транзитного перелета из Индии также заявила, что полицейские “вынудили” ее пересечь границу - с тем. чтобы появилась причина обвинить ее в контрабанде.