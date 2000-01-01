19.12 13:15 MIGnews.com

Наама Иссахар появилась на слушании по апелляции

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Слушание по апелляции Наамы Иссахар, израильской туристки, осужденной за контрабанду наркотиков в России, началось сегодня утром, 19 декабря, в Московском апелляционном суде. Она предстала перед коллегией из трех судей.В ходе слушаний Иссахар заявила, что вопреки решению суда она не признает вину и сказала, что её признание, вероятно, подделали.Около двух месяцев назад Иссахар была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения. Её семья возлагает большие надежды на апелляцию, и есть надежда, что судьи апелляционного суда, по крайней мере, значительно снизят вынесенный ей приговор.Слушание по апелляции началось в прошлый четверг, и тогда израильтянка приняла участие в "видеоконференции" из тюремной камеры. Сегодня же, после запроса Иссахар, ей разрешили присутствовать лично.