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Наама Иссахар на слушании: мое признание сфабриковано | Фото:19.12 13:15   MIGnews.com

Наама Иссахар появилась на слушании по апелляции

Слушание по апелляции Наамы Иссахар, израильской туристки, осужденной за контрабанду наркотиков в России, началось сегодня утром, 19 декабря, в Московском апелляционном суде. Она предстала перед коллегией из трех судей.

В ходе слушаний Иссахар заявила, что вопреки решению суда она не признает вину и сказала, что её признание, вероятно, подделали.

Около двух месяцев назад Иссахар была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения. Её семья возлагает большие надежды на апелляцию, и есть надежда, что судьи апелляционного суда, по крайней мере, значительно снизят вынесенный ей приговор.

Слушание по апелляции началось в прошлый четверг, и тогда израильтянка приняла участие в "видеоконференции" из тюремной камеры. Сегодня же, после запроса Иссахар, ей разрешили присутствовать лично.


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