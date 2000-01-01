Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
БАГАЦ заморозил назначение Бен-Ари Гинзберг За несколько минут до начала официальной церемонии смены главы офиса генеральной прокуратуры Израиля, БАГАЦ издал постановление о том, что "замораживает" назначение Орли Бен-Ари Гинзбург на пост исполняющего обязанности генерального прокурора.
ХАМАС готовит в Турции теракты против Израиля: реакция Британское издание The Telegraph опубликовало статью "ХАМАС в Турции планирует теракты против Израиля. Эрдоган закрывает на это глаза", в которой говорилось о многолетнем покрывательстве со стороны Анкары террористов.