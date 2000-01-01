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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:19.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

БАГАЦ заморозил назначение Бен-Ари Гинзберг За несколько минут до начала официальной церемонии смены главы офиса генеральной прокуратуры Израиля, БАГАЦ издал постановление о том, что "замораживает" назначение Орли Бен-Ари Гинзбург на пост исполняющего обязанности генерального прокурора.

ХАМАС готовит в Турции теракты против Израиля: реакция Британское издание The Telegraph опубликовало статью "ХАМАС в Турции планирует теракты против Израиля. Эрдоган закрывает на это глаза", в которой говорилось о многолетнем покрывательстве со стороны Анкары террористов.

Видео: вооруженный инфильтрант ликвидирован с воздуха Вооруженный палестинец был идентифицирован наблюдателями ЦАХАЛа на границе с Газой в момент попытки инфильтрации на израильскую территорию.

Израильский шпион вредил ракетам ХАМАСа электродрелью Ливанский канал Al-Mayadeen, работающий на Хизбаллу, показал документальный фильм об “успехах” борьбы военного крыла ХАМАСа, Бригад Изз ад-Дин аль-Касам в борьбе с израильским шпионажем.

Десятки израильтян задержаны в аэропорту Москвы Более 40 граждан Израиля утром 18 декабря в московском аэропорту Домодедово задержаны немедленно после приземления самолета El Al. Позже появилась информация, что всех освободили.


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