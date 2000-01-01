19.12 12:06 MIGnews.com

"У Мандельблитта - конфликт интересов в делах Нетаниягу"

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Израильский журналист Боаз Голан, основатель портала 0404 и ведущий шоу на 20-м канале, опубликовал требование снять запрет на публикацию матераилов о причастности Авихая Мандельблитта к “делу Харпаза”.Голан пишет: "Любой кто слышал записи по делу Харппаза понимает - Мандельблитт не может касаться дел против Неатниягу.Мандельблитт находится в остром конфликте интересов во всем. что касается члена Кнессета Габи Ашкенази из Кахоль Лаван. Оба - ответчики по петиции, требующей снять запрет с публикации подробностей дела Харпаза, и обоих - интерес взаимной защиты друг друга.В соответствии с этим, поскольку партия Кахоль Лаван заявляет о своей ясной цели - свержении Биньямина Нетаниягу, существует острый конфликт интересов Мандельблитта, который не может надзирать за ведением дел Нетаниягу.Настала пора снять запрет с дела Харпаза - и путь тогда каждый гражданин судит, достоин ли Манделтьблитт должности юридического советника, и существует ли такой конфликт интересов. И он, ни в коем случае, не может принимать решений по делам Нетаниягу. Как человек, знакомый с этой информацией я - в ярости о того, что гражданам Израиля закрывают к ней доступ. Речь идет не больше и не меньше, как о путче судейских".