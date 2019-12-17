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Президент Хорватии выступила на фоне плаката с Путиным 19.12 16:54   MIGnews.com

Президент Хорватии выступила на фоне плаката с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович произнесла перед избирателями в Осиеке речь на фоне большого фото с совместной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Смирнов отметил, что Грабар-Китарович решила агитировать за себя с помощью фото с Путиным. На кадре изображены сидящие во время официальной двухсторонней встречи российский и хорватский лидеры. В это время Грабар-Китарович рассказывала о наличии договора с Россией об обучении хорватских студентов в РФ.

Также хорватский глава пообещала хорватам зарплату в восемь тысяч евро в месяц. 22 декабря в Хорватии пройдут выборы президенты, если никто из кандидатов не наберет больше 50%, то состоится второй тур.



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