19.12 16:54 MIGnews.com

Президент Хорватии выступила на фоне плаката с Путиным

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 17, 2019

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович произнесла перед избирателями в Осиеке речь на фоне большого фото с совместной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.Смирнов отметил, что Грабар-Китарович решила агитировать за себя с помощью фото с Путиным. На кадре изображены сидящие во время официальной двухсторонней встречи российский и хорватский лидеры. В это время Грабар-Китарович рассказывала о наличии договора с Россией об обучении хорватских студентов в РФ.Также хорватский глава пообещала хорватам зарплату в восемь тысяч евро в месяц. 22 декабря в Хорватии пройдут выборы президенты, если никто из кандидатов не наберет больше 50%, то состоится второй тур.