19.12 10:26 MIGnews.com

В Ливане снесли статую, которая напоминала Звезду Давида

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Издание New Lebanon Online опубликовало отчет о статуе, снятой с площади Мучеников в центре Бейрута по указанию губернатора Бейрута Зиада Чбиба, сообщает Ближневосточный исследовательский институт СМИ (MEMRI).Статую, которая была сделана из нескольких больших металлических квадратов, снесли из-за вирусной фотографии, на которой она выглядит как Звезда Давида, если смотреть под определенным углом.Репортер издания подчеркнул, что Израиль является врагом Ливана, и подверг критике средства массовой информации Ливана за распространение лжи и дезинформацию общественности, однако продостерег от нападок на искусство.Статуя британского художника Натаниэля Ракове была установлена на площади мучеников Бейрута в июле 2018 года.