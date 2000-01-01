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В Ливане снесли статую, которая напоминала Звезду Давида | Фото:19.12 10:26   MIGnews.com

В Ливане снесли статую, которая напоминала Звезду Давида

Издание New Lebanon Online опубликовало отчет о статуе, снятой с площади Мучеников в центре Бейрута по указанию губернатора Бейрута Зиада Чбиба, сообщает Ближневосточный исследовательский институт СМИ (MEMRI).

Статую, которая была сделана из нескольких больших металлических квадратов, снесли из-за вирусной фотографии, на которой она выглядит как Звезда Давида, если смотреть под определенным углом.

Репортер издания подчеркнул, что Израиль является врагом Ливана, и подверг критике средства массовой информации Ливана за распространение лжи и дезинформацию общественности, однако продостерег от нападок на искусство.

Статуя британского художника Натаниэля Ракове была установлена на площади мучеников Бейрута в июле 2018 года.




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