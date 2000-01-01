19.12 08:42 MIGnews.com

Разговор Ольги Задоровой с "А.К."

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Ольга Задорова, жена Романа Задорова, осужденного к пожизненному заключению за убийство Таир Рада в 2006 году в Кацрин, дала интервью Ниву Раскину.Интервью было организовано после проведения опроса общественного мнения, согласно которому 80% израильтян не верит в вину Задорова, и полагают, что Задорова следует освободить.Раскин спросил Задорову о том, может ли она показать на другого потенциального убийцу.Задорова ответила , что она предполагает, что убийца Таир Рада - А.К.Задорова рассказала: “Я встречалась с ней до убийства и после убийства. Мы не знакомы лично”. Задорова и А.К. живут неподалеку. После убийства Задорова намеренно подобрала А.К. в Кацрине, когда та пыталась найти попутную машину.Задорова говорит: “Она чувствовала себя очень некомфортно, было видно, что она что-то скрывает. Я задавала ей вопросы, не связанные с делом. Что там было скрывать? Она была под атомным давлением, опустила свою голову и лгала мне, когда не было никаких причин лгать. Это демонстрирует, что ей есть что скрывать”.Задорова также указывает, что в обычных обстоятельствах А.К ведет себя совершенно нормально, и что это подтверждается другими людьми, которые ее хорошо знают.