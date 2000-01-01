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Израиль проголосовал против России в ООН | Фото:19.12 08:07   MIGnews.com

Израиль проголосовал против России в ООН

Израиль в понедельник выступил в ООН, проголосовав против Москвы в резолюции, осуждающей политику России в отношении Украины.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Jerusalem Post.

В резолюции прозвучала "серьезная обеспокоенность по поводу постепенной милитаризации Крыма" и содержится призыв к Москве "положить конец временной оккупации территории Украины".

Резолюцию поддержали 66 стран, 19 голосовали против, воздержались 72 делегации.

По сообщениям, в 2014 году США были возмущены тем, что Израиль не проголосовал за резолюцию, осуждающую Россию за аннексию Крыма.

Москва приняла к сведению позицию Израиля по украинскому вопросу, и тогдашний посол России в Израиле Александр Шеин поприветствовал нейтралитет Израиля во время интервью The Jerusalem Post, добавляя, что он надеется, что это "отражает тот факт, что Израиль заботится о будущем своих отношений с Россией".


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