Израиль проголосовал против России в ООН

В резолюции прозвучала "серьезная обеспокоенность по поводу постепенной милитаризации Крыма" и содержится призыв к Москве "положить конец временной оккупации территории Украины".
Резолюцию поддержали 66 стран, 19 голосовали против, воздержались 72 делегации.
По сообщениям, в 2014 году США были возмущены тем, что Израиль не проголосовал за резолюцию, осуждающую Россию за аннексию Крыма.
Москва приняла к сведению позицию Израиля по украинскому вопросу, и тогдашний посол России в Израиле Александр Шеин поприветствовал нейтралитет Израиля во время интервью The Jerusalem Post, добавляя, что он надеется, что это "отражает тот факт, что Израиль заботится о будущем своих отношений с Россией".