Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил о своей отставке во вторник, менее чем через две недели после того, как его главный партнер по коалиции ушел из-за разногласий в миграционной политике, в результате чего он возглавил правительство меньшинства.
Мишель, вступивший в должность в 2014 году, утратил поддержку Нового фламандского альянса (N-VA) из-за своей поддержки пакта ООН о миграции.
"Я констатировал, что мой призыв не убедил. Я понял, что он не был услышан. Следовательно, я должен уважать и принять к сведению эту ситуацию. Я принял решение представить мою отставку и намерен немедленно отправиться к королю", — заявил глава правительства Бельгии в парламенте вечером 18 декабря.
Отставка наступает через два дня после того, как демонстрации против пакта в центре Брюсселя перешли в массовые беспорядки, когда полиция вынуждена была использовать слезоточивый газ и водометы для наведения порядка.
Об отставке Мишель заявил сразу после того, как фракции фламандских и валлонских социалистов при поддержке "зеленых" внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству, передает RTBF. При этом король может приостановить решение об отставке премьера.