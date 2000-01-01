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Премьер-министр Бельгии подал в отставку | Фото:19.12 07:31   MIGnews.com

Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил о своей отставке во вторник, менее чем через две недели после того, как его главный партнер по коалиции ушел из-за разногласий в миграционной политике, в результате чего он возглавил правительство меньшинства.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Times of Israel.

Мишель, вступивший в должность в 2014 году, утратил поддержку Нового фламандского альянса (N-VA) из-за своей поддержки пакта ООН о миграции.

"Я констатировал, что мой призыв не убедил. Я понял, что он не был услышан. Следовательно, я должен уважать и принять к сведению эту ситуацию. Я принял решение представить мою отставку и намерен немедленно отправиться к королю", — заявил глава правительства Бельгии в парламенте вечером 18 декабря.

Отставка наступает через два дня после того, как демонстрации против пакта в центре Брюсселя перешли в массовые беспорядки, когда полиция вынуждена была использовать слезоточивый газ и водометы для наведения порядка.

Об отставке Мишель заявил сразу после того, как фракции фламандских и валлонских социалистов при поддержке "зеленых" внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству, передает RTBF. При этом король может приостановить решение об отставке премьера.


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