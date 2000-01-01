Младенов заявил о снижении темпов строительства поселений
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что за последние три месяца Израилем было построено меньше единиц жилья за пределами "зеленой линии", чем за последние 2 года, хотя причина скорее техническая, чем политическая.
В период с сентября по декабрь израильскими властями в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу были разработаны/утверждены планы строительства примерно 2200 домов, говорится в отчете Младенова для СБ ООН.
"Это самое низкое число разработок и одобрений, зафиксированных с момента принятия резолюции", - сказал он, пишет TimesOfIsrael.
Дело в том, что ежеквартальное совещание органа Министерства обороны, занимающегося вопросами жилищных единиц на Западном берегу, планируется провести только в ближайшие недели.
Представитель министерства обороны заявил, что десятки планов должны быть утверждены на этой встрече - это 2400 разрешений, о которых Младенов сообщил еще в декабре 2017 года.
Младенов отметил снижение темпов строительства, но обратил особое внимание на план строительства 31 дома в Хевроне – первое строительство в горячей точке на Западном берегу за 16 лет.
"Вся поселенческая деятельность является нарушением международного права и серьезным препятствием на пути к миру", - сказал Младенов.
В то время как правительство не выражало намерения ограничивать строительство израильских домов на Западном берегу, лидеры поселенцев вместе со своими сторонниками в коалиции в последнее время уделяют все больше внимания легализации уже существующих домов за "зеленой линией", которые были построены без одобрения государства.
В прошлый четверг премьер поручил властям - через юридического советника Авичая Мандельблита легализовать около 2000 домов.
Хотя международное сообщество считает всю поселенческую деятельность незаконной, Израиль проводит различие между законными поселениями, построенными и разрешенными Министерством обороны на земле, принадлежащей государству, и незаконными заставами, построенными без необходимых разрешений.