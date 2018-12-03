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`Остров невезения` заселят нелегалами 20.12 06:11   MIGnews.com

"Остров невезения" заселят нелегалами

Дания готовится отселить иностранцев на заброшенный остров. 125 мигрантов, не получившие статус беженца из-за уголовного прошлого, и которых нельзя депортировать, т.к. на родине их подвергнут пыткам.

Датские власти избрали остров Линдгольм – 7 га земли, окруженной со всех сторон водой, чтобы они почувствовали свою нежелательность в стране.

На обустройство острова из казны выделят более 115 млн долл. Но такой план – возмутил правозащитников, пишет Euronews.

В правительстве утверждают, что центр не будет тюрьмой – беженцы смогут покидать его и при помощи парома добираться на континент, но к ночи должны будут возвращаться, чтобы власти зафиксировали место их пребывания.

Правозащитники сомневаются, что на острове вообще можно жить: там находится лаборатория, исследующая такие вирусы, как свиной грипп и африканская чума. Но власти обещают ввести объект для мигрантов в эксплуатацию только с 2021 года.


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