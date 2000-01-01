19.12 20:49 MIGnews.com

Нетаниягу говорил с Путиным о Хизбалле

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Отвечая на вопрос, имеет ли премьер-министр особое послание для России как члена СовБеза в свете ее критической роли в регионе, Биньямин Нетаниягу заявил:«Я говорил с президентом Путиным незадолго до сегодняшней встречи и попросил Россию занять правильную позицию, осудить "Хизбаллу", не поддерживать их или воздержаться. Потому что каждый, кто действительно поддерживает международные нормы и хочет предотвратить новую войну, - а Россия часто заявляет, что хочет предотвратить очередную войну, - так вот, способ предотвратить новую войну состоит в том, чтобы не допустить агрессивных действий "Хизбаллы" против Израиля с территории Ливана или Сирии, и то же самое можно сказать об Иране. Я говорил это Путину много раз и повторял это в ходе нашего последнего разговора».