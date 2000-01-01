Израиль изучит решение Вашингтона о выводе войск США
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в среду, что Израиль изучит решение Вашингтона о полноценном выводе американских войск из Сирии.
"Я разговаривал с президентом США Дональдом Трампом несколько дней назад и вчера с государственным секретарем Майклом Помпео. Мне сказали, что американская администрация намерена вывести свои силы из Сирии", - сказал он.
"Они дали понять, что у них есть другие способы влияния в этом регионе", - сказал Нетаниягу, пишет YnetNews.
"Мы изучим график, как это будет сделано и, конечно, последствия для нас. В любом случае, мы позаботимся о том, чтобы поддерживать безопасность Израиля и защищать себя", - резюмировал он.