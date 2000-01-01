19.12 19:58 MIGnews.com

Данон: информация переданная UNIFIL оказалась у Хизбаллы

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В ходе выступления в Совете Безопасности ООН посол Израиля Дани Данон обрушился с жесткой критикой на UNIFIL.Данон сказал, что информация о террористических тоннелях, переданная Израилем UNIFIL, была передана ливанской армии, которая, в свою очередь, передала ее “Хизбалле”.Данон указал на то, что “Хизбалла” намеревалась использовать тоннели для нанесения ударов в пяти точках против израильских гражданских в Галилее.Перед выступлением Данона глава UNIFIL Жан-Поль Лакруа подтвердил, что миротворцы потребовали информацию о туннелях у Израиля.Представитель Ливана отверг обвинения в нарушении положений резолюции 1701, и заявила, что мир не реагирует на нарушения этой резолюции Израилем. Она обвинила мировое сообщество в “двойных стандартах”. Она заявила, что у Ливана нет агрессивных намерений в отношении Израиля, но страна помнит о четырех израильских вторжениях. Страна, по ее словам, продолжит поддерживать безопасность в приграничной зоне.