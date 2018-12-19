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Дани Данон предоставил СБ ООН новую информацию о Хизбалле 19.12 19:42   MIGnews.com

Дани Данон предоставил СБ ООН новую информацию о Хизбалле

Посол Израиля в ООН Дан Данон выступил на специальной сессии Совета Безопасности ООН, предоставив ему новую разведывательную информацию о террористических планах “Хизбаллы”.





Данон показал СБ  “частный комплекс” в Кфар Кила, 80 метров от “Голубой Черты”, откуда террористический тоннель шел в Израиль, проходя под наблюдательным постом UNIFIL.

Данон заявил: “Это - террористический терминал на границе Израиля. Он идет посреди гражданского населения - под прикрытием “Хизбаллы” и при иранском финансировании”.

Данон подчеркнул: “Хизбалла” не только нарушает положения резолюции 1701, она использует гражданское население в качестве живого щита. Если “Хизбалла” посмеет атаковать нас, мы похороним ее под развалинами Ливана”.


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