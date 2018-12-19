19.12 19:42 MIGnews.com

Дани Данон предоставил СБ ООН новую информацию о Хизбалле

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הציג במועצת הביטחון תצלום אוויר של מתחם בכפר כילא, שמתחתיו נחפרה מנהרה לישראל: "זהו טרמינל טרור על הגבול, בתוך אוכלוסייה אזרחית בחסות חיזבאללה ובמימון איראן. אם חיזבאללה יעז לתקוף נקבור אותו בחורבות שיביא על לבנון" @gilicohen10 pic.twitter.com/xXBz85ZJXU — כאן חדשות (@kann_news) December 19, 2018

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Посол Израиля в ООН Дан Данон выступил на специальной сессии Совета Безопасности ООН, предоставив ему новую разведывательную информацию о террористических планах “Хизбаллы”.Данон показал СБ “частный комплекс” в Кфар Кила, 80 метров от “Голубой Черты”, откуда террористический тоннель шел в Израиль, проходя под наблюдательным постом UNIFIL.Данон заявил: “Это - террористический терминал на границе Израиля. Он идет посреди гражданского населения - под прикрытием “Хизбаллы” и при иранском финансировании”.Данон подчеркнул: “Хизбалла” не только нарушает положения резолюции 1701, она использует гражданское население в качестве живого щита. Если “Хизбалла” посмеет атаковать нас, мы похороним ее под развалинами Ливана”.