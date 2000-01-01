19.12 19:21 MIGnews.com

Нетаниягу выступил перед сегодняшним заседанием СБ ООН

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Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу перед сегодняшним заседанием Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждаться террористические туннели "Хизбаллы", которые нарушают суверенитет Израиля и резолюцию 1701 СБ ООН:«Несколько недель назад Израиль начал операцию по обнаружению и нейтрализации сети террористических туннелей, ведущих на нашу территорию, которые расположены на северной границе с Ливаном.С начала этой операции, 4 декабря, мы обнаружили четыре туннеля, которые заходили на нашу территорию. Цель террористов состояла в том, чтобы проникнуть на нашу территорию, похитить находящихся там людей, в том числе мирных граждан, убить их и захватить северную часть Галилеи.Это не просто акт агрессии; это военные действия. Я бы сказал, часть военного плана. Это подтверждают Временные силы ООН в Ливане. ВСООНЛ подтвердили существование этих туннелей и признали, что туннели – это явное нарушение Резолюции 1701 Совета Безопасности ООН."Хизбалла" делает все это, поскольку что Иран всячески ее поддерживает, в том числе деньгами. Деньгами, которые он получил от той ужасной сделки. И это - часть иранской сети агрессии.Поэтому я призываю всех членов Совета Безопасности осудить агрессивные действия "Хизбаллы"; признать "Хизбаллу" и все ее подразделения террористической организацией; настаивать на усилении санкций против нее; потребовать, от Ливана запретить использование его территории в качестве плацдарма для актов агрессии, а его граждан - в качестве заложников; поддержать право Израиля на защиту от вдохновленной Ираном и организуемой Ираном агрессии.Я призываю Совет Безопасности потребовать от ВСООНЛ начать работать в полную силу и углубить проводимые ими действия. Это включает обеспечение неограниченного доступа ВСООНЛ в любой район на юге Ливана, включая частные и государственные земли. Включает возможность для ВСООНЛ быстро добираться до любого района прежде, чем улики будут скрыты или уничтожены. Включает отсутствие каких-либо ограничений со стороны "Хизбаллы" или ливанской армии для ВСООНЛ, и подачу отчетов в случае возникновения препятствий, а также своевременное предоставление ООН и Израилю подробных отчетов о любых нарушениях.Я надеюсь, что Совет Безопасности будет отстаивать правду, мир и безопасность. Я надеюсь, что он предпримет необходимые действия, правильные действия. А тем временем Израиль продолжит принимать все необходимые меры для защиты нашего народа и защиты наших границ».Отвечая на вопрос, имеет ли премьер-министр особое послание для России как члена СовБеза в свете ее критической роли в регионе, Биньямин Нетаниягу заявил:«Я говорил с президентом Путиным незадолго до сегодняшней встречи и попросил Россию занять правильную позицию, осудить "Хизбаллу", не поддерживать их или воздержаться. Потому что каждый, кто действительно поддерживает международные нормы и хочет предотвратить новую войну, - а Россия часто заявляет, что хочет предотвратить очередную войну, - так вот, способ предотвратить новую войну состоит в том, чтобы не допустить агрессивных действий "Хизбаллы" против Израиля с территории Ливана или Сирии, и то же самое можно сказать об Иране. Я говорил это Путину много раз и повторял это в ходе нашего последнего разговора».