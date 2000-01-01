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НДИ: Конфисковывать деньги, идущие на зарплаты террористам 19.12 19:15   MIGnews.com

НДИ: Конфисковывать деньги, идущие на зарплаты террористам

Председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов представил законопроект о полном изъятии т.н. «жалования террористов» из перечисляемых ПА средств. Законопроект исключает возможность отсрочек этой меры и её смягчения.

По словам Роберта Илатова, принятый недавно закон о вычете средств, несмотря на все воинственные заявления министров и депутатов, оказался полностью выхолощенным.

«Правительство настояло на введение в текст закона параграфа, допускающего смягчение и отсрочку обсуждаемой меры. Фракция НДИ решительно возражала против этого параграфа, но наши возражения были отклонены. В результате сегодня нет никаких вычетов, и суммы, выплачиваемые ПА террористам, попросту откладываются правительством Израиля в своеобразную сберегательную программу, все средства из которой позднее будут выплачены террористам. Такая капитулянтская политика поощряет террор вместо того, чтобы пресекать его. Тем более, что нынешнее правительство принимает все возможные меры для стимулирования террора, в том числе, доставку транш за траншем миллионов катарских долларов террористам ХАМАСа в секторе Газы», - заявил Роберт Илатов.

Михаил Фейгин

пресс-секретарь партии НДИ


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