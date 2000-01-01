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Орен Хазан угрожал Кнессету самоубийством 19.12 16:14   MIGnews.com

Орен Хазан угрожал Кнессету самоубийством

Депутат Кнессета Рахель Азария, член комиссии по этике, сообщила что депутат Орен Хазан угрожал покончить жизнь самоубийством в случае, если его снова отстранят от участия в пленарных заседаниях.

Депутат Азария сообщила: “Комиссия по этике старается не наказывать депутатов. В состав комиссии входят четыре депутата - два от коалиции и два от оппозиции, и они очень отличаются в своих требованиях в отношении поведения различных членов Кнессета. Но я могу сказать, что когда речь идет о рецедиве, о повторяющихся попытках навредить другим депутатам, каждый член комиссии выходит за рамки своей агенды”.

Азария продолжила: “Когда мы сказали депутату Хазану, что его снова отстранят, он очень разозлился и потребовал говорить с комиссией - хотя ранее отказывался являться на ее заседания. Он сказал очень тяжелые вещи”. На вопрос о том, угрожал ли Хазан самоубийством, Азария ответила утвердительно, добавив, что Хазан заявил, что вина за это будет возложена на членов комиссии.

Сам Хазан яростно опроверг заявления Азарии, назвав ее “патологической лгуньей”. По его версии, ему позвонили по телефону и сказали, что его снова отстраняют, на что он ответил “риторическим вопросом - а не пытаются ли члены комиссии меня убить?”. Хазан также сообщил, что спикер Кнессета, Юли Эдельштейн “хочет его смерти”.


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