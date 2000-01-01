По словам главы правительства, насколько известно израильской стороне, ливанская армия не располагала о информацией прокладываемых "Хизбаллой" туннелях с территории южного Ливана в Израиль. Однако премьер подчеркнул, что Еврейское государство возлагает на него ответственность за уничтожение этих туннелей.
Кроме того, Нетаниягу призвал международную общественность возложить ответственность за туннели на Ливан.
"Заявленная цель "Хизбаллы" - уничтожить Израиль", - добавил Нетаниягу. "Оборонительные действия Израиля направлены на то, чтобы не допустить этого".
Также Нетаниягу сообщил, что накануне он провел встречу с российским и лидером и попросил его занять позицию против "Хизбаллы": "Осудить "Хизбаллу", не поддерживать их не оставаться нейтральным".