Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: Ливан знал о тоннелях `Хизбаллы` | Фото:19.12 14:57   MIGnews.com

Нетаниягу: Ливан знал о тоннелях "Хизбаллы"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал журналистам перед заседанием Совета Безопасности ООН, что попросил президента РФ Владимира Путина не поддерживать "Хизбаллу".

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Jerusalem Post.

По словам главы правительства, насколько известно израильской стороне, ливанская армия не располагала о информацией прокладываемых "Хизбаллой" туннелях с территории южного Ливана в Израиль. Однако премьер подчеркнул, что Еврейское государство возлагает на него ответственность за уничтожение этих туннелей.

Кроме того, Нетаниягу призвал международную общественность возложить ответственность за туннели на Ливан.

"Заявленная цель "Хизбаллы" - уничтожить Израиль", - добавил Нетаниягу. "Оборонительные действия Израиля направлены на то, чтобы не допустить этого".

Также Нетаниягу сообщил, что накануне он провел встречу с российским и лидером и попросил его занять позицию против "Хизбаллы": "Осудить "Хизбаллу", не поддерживать их не оставаться нейтральным".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Культовый мультсериал "Симпсоны" отметил свое 30-летие
22:33
Легенды The Beatles шокировали своих поклонников
21:50
НДИ требует изгнать Ханин Зуаби из Кнессета
21:29
Израиль изучит решение Вашингтона о выводе войск США  
20:53
Ливанская армия перевозит оружие Хизбаллы к границе Израиля
20:49
Нетаниягу говорил с Путиным о Хизбалле
20:47
Нет денег: телеканал ХАМАСа прекратил вещание
20:14
Красная черта демократии
19:58
Данон: информация переданная UNIFIL оказалась у Хизбаллы
19:56
Шай Ницан: дело Нетаниягу потянуло на 800 страниц
19:24
Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы
19:21
Нетаниягу выступил перед сегодняшним заседанием СБ ООН
19:15
НДИ: Конфисковывать деньги, идущие на зарплаты террористам
18:47
Эксперты назвали самое счастливое место на свете
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus